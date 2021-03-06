Песков сообщил, что Путин не будет изолироваться после выявления коронавируса у Орешкина

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6 марта 2021, 14:40

Д. Песков и М. Орешкин, фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool, globallookpress.com

Владимир Путин не будет изолироваться после выявления коронавирусной инфекции нового типа у его помощника по экономическим вопросам Максима Орешкина.

Об этом 6 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. СМИ распространили информацию о заражении Орешкина ковидом со ссылкой на председателя правительства Михаила Мишустина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Путина не было личных встреч с Орешкиным, поэтому он не будет изолироваться. «Нет, не будет. Нет необходимости. У них не было прямых контактов», - цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».