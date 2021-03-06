ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Песков сообщил, что Путин не будет изолироваться после выявления коронавируса у Орешкина

, 14:40

Песков сообщил, что Путин не будет изолироваться после выявления коронавируса у Орешкина
Д. Песков и М. Орешкин, фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool, globallookpress.com

Владимир Путин не будет изолироваться после выявления коронавирусной инфекции нового типа у его помощника по экономическим вопросам Максима Орешкина.

Об этом 6 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. СМИ распространили информацию о заражении Орешкина ковидом со ссылкой на председателя правительства Михаила Мишустина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Путина не было личных встреч с Орешкиным, поэтому он не будет изолироваться. «Нет, не будет. Нет необходимости. У них не было прямых контактов», - цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».

ИЧ

В мире

Зеленский порадовался американским санкциям против олигарха Коломойского и его семьи

Зеленский порадовался американским санкциям против олигарха Коломойского и его семьи

Президент Украины Владимир Зеленский порадовался помощи США, которые приняли санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского «за значительную коррупцию». Санкции власти США ввели и против родственников олигарха.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью