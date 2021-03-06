Росстат: В России в январе 2021 года скончались 219,8 тыс. человек. Смертность выросла на 33 процента

Смертность в России в январе 2021 года выросла на 33,9 процента по сравнению с январём прошлого года.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за первый месяц 2021 года скончались 219,8 тысячи человек.
В целом естественная убыль населения России составила 113 тысяч за прошлый месяц.
Росстат представил данные о естественном движении населения в январе 2021 года информацию о росте смертности в России на своём сайте 5 марта.
По информации Росстата, естественная убыль населения увеличилась на 67,9 тысячи: в январе 2020 года население сократилось на 45,2 тысяч человек, а в январе 2021 года - на 113,1 тысячи человек.
Младенческая смертность снизилась в январе снизилась на 1,3 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За январь умерли 538 детей в возрасте до года.
Число смертей от коронавируса COVID-19 в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года уменьшилось.
Рождаемость снизилась. 106,6 тыс. детей родились в нашей стране за первый месяц 2021 года. Снижение рождаемости зафиксировано на 10,3 процента. Относительно декабря 2020 года, когда в стране родились 129,3 тысячи детей, снижение составило 17,6 процента.