Росстат: В России в январе 2021 года скончались 219,8 тыс. человек. Смертность выросла на 33 процента

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6 марта 2021, 11:56 Источник: Росстат

фото: pixabay.com

Смертность в России в январе 2021 года выросла на 33,9 процента по сравнению с январём прошлого года.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за первый месяц 2021 года скончались 219,8 тысячи человек.

В целом естественная убыль населения России составила 113 тысяч за прошлый месяц.

Росстат представил данные о естественном движении населения в январе 2021 года информацию о росте смертности в России на своём сайте 5 марта.

По информации Росстата, естественная убыль населения увеличилась на 67,9 тысячи: в январе 2020 года население сократилось на 45,2 тысяч человек, а в январе 2021 года - на 113,1 тысячи человек.

Младенческая смертность снизилась в январе снизилась на 1,3 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За январь умерли 538 детей в возрасте до года.

Число смертей от коронавируса COVID-19 в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года уменьшилось.

Рождаемость снизилась. 106,6 тыс. детей родились в нашей стране за первый месяц 2021 года. Снижение рождаемости зафиксировано на 10,3 процента. Относительно декабря 2020 года, когда в стране родились 129,3 тысячи детей, снижение составило 17,6 процента.