Как православные верующие проводят Вселенскую родительскую субботу

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6 марта 2021, 09:26

фото: pixabay.com

Православные верующие 6 марта отмечают Вселенскую родительскую субботу. У верующих принято в эту субботу поминать не только своих родителей, родственников близких людей, но и всех покойных.

Именно во Вселенскую родительскую субботу чтят память и тех, кого перед похоронами не отпевали в храме, или усопших, не получивших церковной молитвы. В этот день вспоминают о "похищенных внезапной смертью" на чужбине, пропавших без вести, погибших от мора и голода, в пожарах.

"В определенные дни года Церковь творит поминовение всех усопших отцов и братий по вере. Совершаемые при этом панихиды, указанные уставом, называются вселенскими, а дни, в которые совершается поминовение, вселенскими родительскими субботами", - уточняет портал Правмир.

В ночь перед Вселенской мясопустной родительской субботой в храмах и церквях проводят специальное заупокойное богослужение, великую панихиду - "парастас". В субботу утром проводится заупокойная Божественная литургия, после неё - общая панихида. На "парастас" верующие обычно подают записки об упокоении с именами умерших. Прихожане также приносят в храм постные продукты, в том числе кутью и кагор.

В день Родительской субботы после посещения церкви посещают кладбище, могилы близких. Дома во время поминок успоших верующим советуют не употреблять много алкоголя.

Вселенские родительские субботы отмечаются два раза в год. Первая в году Вселенская мясопустная родительская суббота празднуется за неделю до Великого поста, который в 2021 году начнётся 15 марта.

С 8 марта начнется масленичная неделя, верующие отказываются от мяса.