В столице станет дороже эвакуация неправильно припаркованных авто

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5 марта 2021, 20:50

эвакуация авто, фто: Nikolay Titov/Russian Look

С 5 апреля в Москве произойдут изменения в стоимости эвакуации машин, владельцы которых пренебрегают правилами парковки, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены: это реальные затраты столицы на эвакуацию: стоимость топлива, зарплата водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов.

Теперь перемещение на спецстоянку автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 лошадиных сил (л.с.) до 250 л.с. обойдется владельцу, который оплатит эти работы в двухмесячный срок после получения машины, в 6 450 рублей. Это более низкие тарифы, чем реальная стоимость процесса. Если оплата поступит ещё до получения машины, то будет действовать еще и дополнительная скидка 25% — и перемещение автомобиля обойдется в 4 837 рублей.