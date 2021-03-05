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«Печальный ангел» губернатора Беглова

, 20:08

«Печальный ангел» губернатора Беглова

В северной столице открыли памятник погибшим медикам. Церемония больше напоминала секретную спецоперацию. Губернатор Александр Беглов не смог вспомнить людей, которые инициировали создание мемориала и родственников погибших врачей.

Памятник не появился, если бы в прошлом году на Малой Садовой не возникла стихийная «Стена памяти» в честь погибших медиков. Первые фотографии врачей были размещены на строительном заборе журналисткой Галиной Артёменко и главой фонда «Астарта» Ириной Масловой.

На сегодняшний день в городе погибло уже 160 медиков, отдавших свои жизни в борьбе с пандемией. Когда фотографии со строительного забора возле Дома радио порекомендовали убрать, инициаторы предложили поставить постоянный мемориал. Скульптура «Печальный ангел» была установлена рядом с Петербургским государственным медицинским университетом. Трагично, что автор памятника Роман Шустров сам скончался в прошлом году от коронавируса. Горожане считают присутствие губернатора Александра Беглова на тайном открытии мемориала лицемерием, так как он не смог в прошлом году обеспечить медиков необходимыми средствами индивидуальной защиты. В результате этого погибли десятки людей. Чиновники отказали многим родственникам врачей в получении положенной денежной выплаты. Скандал возник из-за того, что Беглов поспешил открыть этот памятник, к созданию которого не имел никакого отношения, за день раньше, чем планировалось инициативной авторской группой, родственниками погибших медиков. Теперь оскорблённые активисты намерены писать президенту требование об отставке Беглова.

ПВ

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