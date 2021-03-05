Латвия рассматривает возможность купить у России вакцину «Спутник»

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5 марта 2021, 20:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Латвия рассмотрит возможность приобрести вакцину «Спутник», но только после того, как Европейское агентство лекарств одобрит ее.

Так заявил латвийским СМИ министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютас.

Министерство здравоохранения Латвии уже рассматривала такую возможность и пришло к выводу, что закупать вакцины будут только те, которые одобрены Европейским агентством лекарств.

«Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность уберечь жизнь и здоровье людей Латвии», - заявил г-н Павлютас.

Как уже сообщалось, Европейское агентство лекарств начало ускоренную оценку российской вакцины «Спутник».

Министр здравоохранения Латвии отметил, что вопрос о закупке российской вакцины рассматривается серьезно.