Екатерина Андреева рассказала, как настраиваться на новые достижения

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5 марта 2021, 19:23 Источник: Федеральное агентство новостей

Екатерина Андреева, ее Инстаграм

59-летняя телеведущая Екатерина Андреева рассказала во время форума "Территория возможностей", который сейчас проходит в Севастополе, как ей удается всегда быть в форме и в прекрасном настроении.

Андреева сообщила, что каждое ее утро начинается с улыбки, даже если настроение оставляет желать лучшего, она растягивает мышцы лица для выработки эндорфинов. Дальше она пьет воду с лимоном и отправляется в спортзал.

Телеведущая посоветовала каждой женщине найти баланс и предназначение, для этого самое важное "не пропустить самую главную встречу — это встреча с самим с собой". Надо постоянно прислушиваться к своим желаниям.

Ранее Екатерина Андреева смело опубликовала свое фото без макияжа с маской на лице.