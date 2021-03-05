Чиновники закрыли доступ журналистам в школьные столовые Красноармейска

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5 марта 2021, 18:25

Фото: cоцсети

После отравления 10 детей в школе №1 города Красноармейска в Московской области, администрация города не допустила журналистов в столовые, где поставщиком является комбинат «Вектор». При этом никаких разбирательств в отношении комбината почему-то не ведется.

27 февраля СМИ сообщили о массовом отравлении в красноармейской школе №1. У десяти первоклассников после обеда в школьной столовой бы обнаружен кишечный синдром и острый гастроэнтерит. Случилось это сразу после того, как в учебном заведении сменился поставщик питания. При этом, причастность комбината «Вектор» к отравлению надзорными органами пока не рассматривается.

Руководитель комбината «Полар», который до этого отвечал за питание красноармейской школы №1, Людмила Борисенко заявила, что администрация города и школы могут действовать в интересах «Вектора».

И такие подозрения не беспочвенны. Несколько дней назад корреспонденты телеканала «Россия 1» обратились в «Вектор» с просьбой одобрить их посещение столовых и комбината, с целью подготовить сюжет о школьном питании. Но, несмотря на то, что у них уже была предварительная договоренность с администрацией района, журналистам отказали.

Директору компании «Вектор» даже пришлось обратиться к своему приятелю — первому замглавы Красноармейска Александру Ерохину, чтобы тот использовал свои административные ресурсы, и в итоге журналисты на комбинат не попали.

«Что директор, что остальные руководители, все были заинтересованы, чтобы пресса никогда не попала на пищеблоки и в столовые. Даже если бы все разрешения были, их бы все равно не пустили бы «по беспределу». Директор согласилась, что не надо, говорит, давайте будем держать позицию, и не будем никого впускать, не рассказывать, не говорить, ничего не пояснять. Даже привлекли туда юристов на всякий случай, чтобы точно проблем не было» - заявил сайту «Сенсаций.Нет» источник в компании «Вектор».

А испугались и чиновники и комбинат вероятности неудобных вопросов. Например, как компания, названная надежным поставщиком, оперативно сменившая не устроивший руководство Красноармейска «Полар», умудрилась отравить детей в первые дни своей работы. И как вообще «Вектор» получил этот заказ.

В начале 2021 года тендер на поставку питания в красноармейские школы выиграл компания «ПродФутСервис», которая заключила договор субподряда с комбинатом «Полар». В январе появились сообщения о заболеваниях детей в двух школах города, после чего была проведена проверка, и ученикам был поставлен диагноз «ротавирусная инфекция».

В тот момент издание «Версия» обращало внимание, что вспышка заболевания началась сразу после того, как дети вернулись с каникул, и поэтому вины компании-поставщика продуктов питания в школы нет. Однако, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) все равно пыталось обвинить в этом комбинат.

«Министерства образования МО, которые не обнаружили никаких нарушений с нашей стороны как у поставщиков питания, но ФМБА бездоказательно утверждало, что источником вспышки все равно является пищеблок. При личных встречах с главным санитарным врачом Сениной Н. С. нам было сказано, что никаких доказательств они нам предъявлять не будут. Также мы услышали многое об отношении сотрудников ФМБА к родительской общественности и детям г.о. Красноармейска, и нам было настоятельно рекомендовано не общаться с родителями, так как они не совсем «адекватные» (запись разговора имеется)» - говорила в интервью РИА FederalCity.ru директор комбината «Полар» Людмила Борисенко.

Из-за действий ФМБА комбинат «Полар» отстранили от поставок, и он даже мог бы быть занесен в реестр недобросовестных поставщиков, тем самым лишившись права на поставку продуктов питания в красноармейские школы, если бы за него не вступилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

А администрация Красноармейска тем временем заключила контракт с новым оператором питания — комбинатом «Вектор». И после начала его работы произошло отравление 10 школьников, которое администрация пыталась замять любыми способами.

Сейчас в отношении «Вектора» не ведется никаких разбирательств, и возникает вопрос — почему администрация прикрывает поставщика, почему родители остались одни со своими проблемами, и почему журналистов не допускают на комбинат? Объяснить все это можно только особым положением «Вектора», и вмешательство Александра Ерохина это только подтверждает.