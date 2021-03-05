Собянин отметил снижение младенческой смертности в Москве на 60% за несколько лет

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5 марта 2021, 18:03

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр Москвы посетил перинатальный центр ГКБ имени Юдина, где в 2021 году завершился ремонт первого, третьего и седьмого этажей здания роддома. Сергей Собянин сообщил, что младенческая смертность в столице за прошедшие годы снизилась почти на 60%.

«Система родовспоможения в Москве в последние годы прошла большую трансформацию. Мы объединили женские консультации, роддома, крупные клиники. Это стало как единый организм. И маму уже сопровождают от начала беременности и заканчивая родами, оказывая всю необходимую помощь и оказывая консультацию лучшими врачами Москвы. Мы заменили и материальную базу, отреконструировали практически все роддома Москвы. Они стали высокого уровня, хорошего качества. Обеспечили самым современным оборудованием. И благодаря этому, и благодаря, конечно, высокой квалификации наших врачей у нас младенческая смертность снизилась почти на 60%», - отметил мэр столицы.

По его словам, в период пандемии коронавируса перинатальный центр не прекращал работу и принял около 10 тысяч родов.

«Мы выделяем деньги для того, чтобы ваш перинатальный центр был современным. Мы находимся на отремонтированном этаже. Я думаю, что в какое-то недалекое время весь корпус будет как новый, с новым оборудованием. Я надеюсь, что будет комфортно», - сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы поздравил коллектив центра с наступающим Международным женским днем:

«Пользуясь случаем, я поздравляю с наступающим 8 Марта, женским днем. В вашем лице поздравляю все женские коллективы нашего здравоохранения и всех мам Москвы. Надеюсь, что в этот день они будут окружены любовью и заботой».