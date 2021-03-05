Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный

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5 марта 2021, 16:16 Источник: sobyanin.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр столицы сообщил, что в Москве с 8 марта домашний режим станет рекомендательным, а соцкарты разблокируют.

«Ситуация с пандемией постепенно улучшается. Правда, мы видим и тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран. Но у нас все достаточно стабильно», - написал в блоге на своём персональном сайте Сергей Собянин.

Он отметил, что снижается еженедельный уровень заболеваемости. По его словам, количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось почти в 5 раз. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2-3 раза.

Как отметил Сергей Собянин, уже снято большое количество ограничений. Работают общепит, музеи, театры и кино. Все больше пассажиров пользуется общественным транспортом.

«Действительно, есть такая возможность – принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», - написал мэр Москвы.

Собянин отдельно обратился к этой категории жителей столицы:

«Ваш возраст и ваши хронические заболевания – это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет. Очень важно, чтобы вы защитили свою жизнь и здоровье. Очень важно и для вас самих, и для всех, кто вас любит».