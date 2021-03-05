Депутат Мосгордумы Александр Козлов продолжил серию вебинаров для жителей Москвы

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5 марта 2021, 15:41

Фото: Александр Козлов © Пресс-служба Московской городской думы

Депутат Мосгордумы Александр Козлов провёл вебинар для жителей Новой Москвы, районов Проспект Вернадского и Тропарёво-Никулино, посвященный соседским правилам проживания в многоквартирном доме и вопросам использования общего имущества.

«Большинство москвичей живет в многоквартирных домах. Это означает, что нам необходимо выстраивать отношения с соседями, потому что от этого зависит качество получаемых жилищных и коммунальных услуг, состояние здания и всей прилегающей к нему территории. Не обязательно дружить, но уметь конструктивно общаться мы обязаны ради общего комфорта», - отметил депутат.

Он рассказал, что на вебинар зарегистрировалось более 140 участников и в течение 45 минут они задали более 20 вопросов.

«На многие мы ответили сразу, а несколько особенно проблемных сообщений требуют проработки и реагирования. Но повышение юридическо-бытовой грамотности населения – это одна из больших задач, которую мы должны осуществлять, чтобы граждане умели при необходимости и себя защищать, и соблюдали права других граждан», - объяснил Александр Козлов и отметил, что все участники вебинара получили полезную памятку о том, как поступать в сложных ситуациях с соседями.



«Таких проблемных тем немало. Мы успели обсудить ряд дискуссионных моментов – борьбу за тишину, курение в подъездах и в квартирах, а также хранение вещей в общих коридорах и на лестничных клетках. Обо всем этом можно договориться, а не провоцировать конфликт. Однако у москвичей остается еще много вопросов. Сегодня появилось много инструментов для комфортной жизни, например, сервис «Электронный дом», но всем этим нужно научиться пользоваться», - рассказал депутат Мосгордумы.



Александр Козлов сообщил, что в будущем такие встречи предполагается проводить и для жителей других районов Москвы. Он заявил, что по итогам прошедшего вебинара будут инициированы поправки в соответствующее законодательство.