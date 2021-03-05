Жительницу Калининграда чуть не подключили к интернету в Челябинске

Аргументы Недели → Общество 13+

5 марта 2021, 14:39 Анна Семенова Источник: https://cheltoday.ru/

Нужно быть очень внимательным, чтобы не стать жертвой мошенников. Фото Дмитрия Куткина.

Агрессивная политика одного из провайдеров добралась даже до тех, кто находится за тысячи километров

Такие звонки от челябинского оператора получал, наверное, каждый. «Вы оставляли заявку на подключение интернета, мы к вам выезжаем». Начинаешь нервничать, говорить, что ничего подключать не собирался, у тебя тут же выясняют личные данные… Кто-то сразу чует во всем этом подвох и кладет трубку, кто-то начинает подшучивать над собеседником. Но бывают и такие комичные ситуации, что и придумывать ничего не нужно.

Одну из таких историй обнаружили корреспонденты «Челябинск Сегодня» на портале Pikabu. Ее рассказала жительница Калининграда. Мужчина, который представился оператором компании «Интерсвязь», видимо, набирая все комбинации номеров подряд, попал в другой город. Но сдаваться настырный паренек не собирался!

Диалог состоялся следующий:

- Я не оставляла заявку на подключение.

- Но ваш номер указан у нас как контактный.

- Вы ошиблись.

- Назовите ваш адрес.

- Нет.

- Наши специалисты не смогут выехать без адреса.

- Куда? В Калининград?

- Возможно, ваши родственники оставляли заявку и оставили ваш номер.

- Исключено.

- Вы могли бы назвать адрес в Челябинске?

- Просто любой адрес? Окей, Ленина, дом 3, квартира 5.

- Это реальный адрес?

- Нет.

- Зачем вы врете?

- А почему я должна разглашать вам данные о себе? Давайте вы назовете адрес интересанта, а я попробую вспомнить, живет ли кто-то из моих знакомых там.

- Мы не можем разглашать персональную информацию.

- А спрашивать мой адрес – это что тогда?

- Я вас понял. До свидания.

В комментариях к описанной истории пользователи Pikabu поделились своим опытом. Многим звонили подобные люди и даже угрожали им штрафами за «ложный вызов мастера». При этом сотрудники фирмы даже не могли назвать имя того, кому звонят.