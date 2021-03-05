Главархив открыл доступ ко всем документам об утраченных храмах и монастырях

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5 марта 2021, 09:43

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Документы об утраченных в начале XX века храмах и часовнях Москвы теперь доступны онлайн. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Главархив Москвы опубликовал все сохранившиеся до наших дней уникальные документы о 118 храмах, монастырях и часовнях Москвы. Все эти архитектурные объекты были утрачены в 1920-1930-х годах. Планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов можно посмотреть на сайте архивного ведомства в разделе «Уникальные документы», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что сотрудники Главархива проводят масштабную работу по поиску и определению значимости документов. Затем они отбирают документы, которые имеют несомненную историческую ценность и существуют в единственном экземпляре. Госинспекция по недвижимости выступает в роли эксперта по оценке материалов на предмет их соответствия критериям уникальности, необходимым для включения материалов в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы. Совместная работа позволяет сохранить ценную историческую документацию для будущих поколений.

«Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости мы проделали большую работу по выявлению ценнейших документов о столичных храмах и монастырях, которые сейчас уже нельзя увидеть. Они позволяют узнать об историческом облике Москвы. В конце декабря мы поделились первыми результатами, а к сегодняшнему дню удалось опубликовать уже все сохранившиеся до наших дней материалы о почти 120 жемчужинах храмового зодчества. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В дальнейшем мы откроем онлайн-доступ к документам нереализованных грандиозных архитектурных проектов начала советской эпохи», - приводятся в материале слова вице-мэра столицы Анастасии Раковой.

Среди опубликованных документов - чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, возведенной в начале XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси. В число документов входят чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», построенной в русском стиле архитектором Борисом Фрейденбергом. Также можно посмотреть документы о деревянной церкви Преподобного Сергия Радонежского, построенной в 1903 году в имении графа Сергея Шереметева. Внутри храма был устроен резной золоченый двухъярусный иконостас в греческом стиле.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта проекта в октябре 2020 года усилиями Главархива Москвы и Госинспекции по недвижимости было выявлено более 300 ценных и уникальных документов - чертежей, планов и рисунков, касающихся архитектуры 118 православных церквей и соборов.

«Теперь все эти материалы размещены на сайте Главархива Москвы и находятся в открытом доступе», - добавил вице-мэр.

Известно, что в начале ХХ века в столице действовали 10 соборов, 26 монастырей, 412 православных церквей, а также 10 церквей других конфессий (католических, лютеранских, англиканских, армяно-григорианских). В больницах, приютах, учебных заведениях располагалось 166 домовых храмов. В 1920-1930-х годах снесли четыре собора, восемь монастырей, 111 церквей и несколько часовен.