В Челябинской области могут ограничить рыбалку на 27 водоемах

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5 марта 2021, 09:40 Анна Семенова

Рыбакам-любителям помогут не остаться без улова. Фото Дмитрия Куткина.

Те, кто вылавливает рыбу в промышленных масштабах, опустошают места возле населенных пунктов

Жалобы региональная Общественная палата регулярно получает от рыбаков-любителей. Те все чаще возвращаются с водоемов вблизи населенных пунктов без улова. Проблема заключается в том, что рыбу добывают в промышленных масштабах и реки-озера стремительно пустеют.

Чтобы снизить социальную напряженность, представители Общественной палаты направили обращение в Минсельхоз. И предложили ограничить промышленное рыболовство на 27 водоемах Челябинской области. Речь идет о реках и озерах на территории или вблизи населенных пунктов.

Планируется заключать договор на пользование водными ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается. Такие договоры заключаются на 12 месяцев, на свободные водоёмы без пользователей. Объемы вылова утверждаются Росрыболовством.

К слову, Общественная палата уже инициировала ограничение промрыболовства на крупных водоемах региона: Шершневском водохранилище, Синаре, Большом Кременкуле и водохранилище Магнитогорска. Этот вопрос сейчас решается в Нижнеобском территориальном управлении.