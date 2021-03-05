Сергунина: Московский детский технопарк включили в список федеральных инновационных площадок

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5 марта 2021, 09:16

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что детский технопарк «Альтаир» включен в перечень федеральных инновационных площадок.

Она напомнила, что в столице уже 18 детских технопарков, они работают в каждом округе города и ведут подготовку школьников по 41 востребованному направлению.

«Специализация «Альтаира» - новые технологии. Это популярное направление ранней профессиональной подготовки у московских школьников. С момента открытия детского технопарка при МИРЭА обучение в нем прошли больше 10 тыс. ребят. Причем каждый год его слушатели показывают высокие результаты на молодежных технологических конкурсах», - приводятся в сообщении на официальном сайте мэра столицы слова Натальи Сергуниной.

Отмечается, что статус федеральной инновационной площадки получают организации, реализующие инновационные проекты или программы, значимые для развития системы образования России.

Сообщается, что детский технопарк «Альтаир» включает в себя три кластера лабораторий. Первый связан с информационными технологиями и смежными направлениями: здесь располагаются голографическая платформа, специальные кресла и тренажеры для погружения в виртуальную и дополненную реальность, благодаря которым школьники осваивают современные технологии, картографию и геоинформатику. Кластер радиоэлектроники оснащен рабочими станциями, станками, ремонтными центрами, генераторами и анализаторами, беспилотными системами, лабораторными стендами, трехмерными принтерами и многим другим. Третий кластер посвящен биомедицинским и химическим технологиям: здесь имеются автоматизированные исследовательские рабочие места, лабораторные шкафы, спектрометры и хроматографы, камеры, холодильники для микроорганизмов и сред, профессиональные микроскопы и многое другое. Кроме того, в «Альтаире» школьники могут бесплатно пройти обучение по экономическим дисциплинам.