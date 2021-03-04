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Ветеринары спасли собаку, попавшую в лечебницу с алкогольным отравлением в день кошек

, 22:46

Ветеринары спасли собаку, попавшую в лечебницу с алкогольным отравлением в день кошек
фото: pixabay.com

В Саратове ветеринары спасли собаку, попавшую в лечебницу с алкогольным отравлением в день кошек 1 марта.
Домашний любимец собака Жуля нашла на кухне у хозяев бутылку с пивом и вылакала примерно 0,3 литра напитка. Пса такое количество пива сделало пьяным. Хозяева срочно повезли Жулю в ветеринарную клинику.

В лечебнице собаке поставили диагноз - "острое алкогольное опьянение", провели терапию для детоксикации и отпустили домой.
Жуля быстро поправилась и утром, как ни в чем не бывало, начала "бегать по дому и донимать кота".

Ветеринары предупреждают, что собакам и кошкам ни в коем случае нельзя давать алкоголь, поскольку он содержит токсичный для животных этанол. В зависимости от дозы он может привести к фатальным последствиям.

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Публикация от Первая ветеринарная клиника (@1vetklinika)

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