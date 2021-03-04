В Общественном совете ФСИН призвали запретить упоминание имён злоумышленников в СМИ и приглашение их на ток-шоу

Аргументы Недели → Общество 13+

4 марта 2021, 21:32 Источник: Говорит Москва

фото: pixabay.com

В Общественном совете ФСИН призвали запретить упоминание имён злоумышленников в СМИ и приглашение их на телешоу. Член этой организации Антон Цветков предположил, что перспективы появления злоумышленников в медиаполе могут подтолкнуть некоторых других граждан к совершению преступлений.

По мнению Цветкова, "известность для некоторой категории очень важна". "Если человек будет понимать, что, совершив зверство, он потом отсидит и станет «звездой», это может стать дополнительной мотивацией для совершения преступления".

Он считает, что если "был обвинительный приговор, возможно, надо сделать судебное ограничение такому человеку принимать участие в ток-шоу и пиариться, регистрироваться в соцсетях".

Цветков признал, что обсуждение преступлений в медиапространстве неизбежно, "потому что тема жареная".

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов, отсидевший 17 в тюрьме, приехал в Москву для участия в съёмках ток-шоу.