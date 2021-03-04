Толстой: «Для преодоления «русского креста» семьям россиян нужно рожать минимум по трое детей»

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4 марта 2021, 20:57 Источник: АГН "Москва"

фото: pixabay.com

Пётр Толстой, вице-спикер Государственной думы РФ, предложил повышать материнский капитал за каждого ребенка, чтобы семья становилась богаче. Толстой принял участие в научно-практической конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ» и выразил мнение, что «для того, чтобы преодолеть так называемый «русский крест» - рост смертности и снижение рождаемости - российским семьям нужно рожать минимум по трое детей».

Заместитель председателя Госдумы считает, что государство должно обеспечить этих детей всем необходимым, поддерживать их не разовыми выплатами, а постоянно.

Как считает Толстой, главная причина «демографической ямы» - материальные проблемы населения России.

«Проблемы с семьей можно охарактеризовать так: сегодня многодетные семьи - бедные семьи. Это плохо. Люди хотят видеть результат и видеть то, что сделано, а не то, что сказано», - подчеркнул депутат.

По словам Толстого, в неграмотной демографической политике виноваты исполнительные власти.

Депутат считает, что чиновникам Минтруда «гораздо легче отчитываться об успехах, показывая увеличение продолжительности жизни». «Прекрасноо, что старшее поколение живет дольше, но и о рождении детей забывать не надо», - подчеркнул Толстой.