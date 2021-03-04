Мосгорсуд отменил приговор врачу Елене Мисюриной и закрыл дело о смерти пациента

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которую обвиняли в смерти пациента вследствие врачебной ошибки, и закрыл уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.
Об этом «Лента.ру» сообщает со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Мисюрину к двум годам лишения свободы, признав ее виновной в смерти пациента. По версии следствия, 25 июля 2013 года Мисюрина при проведении трепанобиопсии нарушила методику, тактику и технику выполнения манипуляции. В результате мужчина скончался через несколько дней.
Дело Елены Мисюриной вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Мисюриной выступили в ее защиту. Они считают, что причиной смерти пациента стала не врачебная ошибка, а его болезни: онкология, миелофиброз (патология в периферической крови) и несахарный диабет.
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