Мосгорсуд отменил приговор врачу Елене Мисюриной и закрыл дело о смерти пациента

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4 марта 2021, 17:44 Источник: Лента.ру

Елена Мисюрина, фото: globallookpress.com

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которую обвиняли в смерти пациента вследствие врачебной ошибки, и закрыл уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом «Лента.ру» сообщает со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Мисюрину к двум годам лишения свободы, признав ее виновной в смерти пациента. По версии следствия, 25 июля 2013 года Мисюрина при проведении трепанобиопсии нарушила методику, тактику и технику выполнения манипуляции. В результате мужчина скончался через несколько дней.

Дело Елены Мисюриной вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Мисюриной выступили в ее защиту. Они считают, что причиной смерти пациента стала не врачебная ошибка, а его болезни: онкология, миелофиброз (патология в периферической крови) и несахарный диабет.