Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал планы Кадырова выдать его ФБР за $250 тысяч

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4 марта 2021, 17:24

Кадыров, Пригожин, telegram.org / @kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку попросил у Федерального бюро расследований (ФБР) США выплатить ему обещанное вознаграждение за объявленного в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале, рассказав, что Пригожин гостит у него в Грозном.

Бизнесмен Евгений Пригожин, в свою очередь, изложил в соцсети "ВКонтакте" собственную версию произошедшего: "Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза – в подвале у Кадырова. Дай бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало".

Ранее ФБР вновь опубликовало в Twitter информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин.