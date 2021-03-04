В даркнете продают западные вакцины от коронавируса

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4 марта 2021, 16:14 Источник: Известия

Фото: Pixabay

На теневых площадках в Сети предлагают купить препараты Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Эксперты предупреждают – вакцины могут оказаться просроченными или поддельными.

Цена за дозу на одного человека в среднем составляет 500 долларов. Причем, заплатить можно только в биткоинах. В основном объявления размещают из Франции, Германии, Великобритании и США. Некоторым удается найти для товара сотни покупателей.

Первые предложения появились еще летом. В феврале их количество значительно выросло, а цены упали. Конечно, нельзя однозначно сказать, что все продаваемые вакцины поддельные. После вскрытия упаковки иногда действительно остаются неиспользованные дозы. Но нет никакой гарантии, что вакцину хранили правильно и соблюдали температурный режим – это непросто для даже в условиях медучреждения.

Также в даркнете продают сертификаты о прохождении вакцинации и справки об отсутствии коронавируса.