Фонд президентских грантов софинансирует проекты НКО Челябинской области

Южный Урал стал шестым субъектом России по объему полученных денежных средств. Регионувыделено свыше 47 миллионов рублей на поддержку некоммерческих организаций.
Решение об оказании помощи конкретной организации будетна основе открытых и прозрачных конкурсов, проведенных в соответствии с рекомендациями Фонда президентских грантов. Кроме материальной поддержки, Челябинская область сможет получить методическое и консультационное содействие фонда.
В прошлом году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе было проведено 3 грантовых конкурса, на которые было подано свыше 800 заявок. В итоге 180 проектов получили поддержку. По итогам 2020 года Южный Урал был включен в пятерку лидеров по количеству полученных некоммерческими организациями грантов Президента РФ.
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