В Госдуме предложили повышать маткапитал за каждого ребенка, чтобы семья становилась богаче

Аргументы Недели → Общество 13+

4 марта 2021, 16:06

Пётр Толстой, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

В России материнский капитал должен увеличиваться за рождение каждого последующего ребенка, чтобы семья становилась богаче. Такую идею выдвинул вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Толстой предлагает, что «маткапитал должен быть прогрессивным». Депутат отметил, что в настоящее время в этом направлении есть движение. «Маткапитал должен увеличиваться за рождение каждого последующего ребенка, потому что семья, в которой рождаются дети, должна становиться богаче, а не беднее. У нас же сейчас ровно обратное происходит», — цитирует депутата Толстого ТАСС.

Вице-спикер Госдумы выразил мнение, что многодетные семьи нуждаются не только в помощи деньгами, им нужны места в детском саду. Толстой также считает, что период ухода за ребенком до трех лет должен входить в трудовой стаж.

Напомним, за первенца, рожденного с 1 января 2020 года, семья получит 483 882 рубля. На следующего ребёнка родители получат 155,5 тысячи рублей, в результате выплата на детей составит 639 432 рубля.