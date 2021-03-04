Сын силовика-полковника, обвиняемый в ДТП с гибелью людей, выступил с последним словом в суде в Екатеринбурге

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4 марта 2021, 15:23 Источник: URA.RU

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Сын полковника Росгвардии Андрея Васильева Владимир Васильев, обвиняемый в совершении в августе 2019 ДТП с двумя погибшими мужчинами, сегодня, 4 марта, выступил в суде с последним словом.

Заседание проходило Ленинском райсуде Екатеринбурга. Васильев настаивал, что в момент аварии он не был в состоянии наркотического опьянения.

Васильев-младший выразил соболезнования вдовам двух погибших в аварии мужчин, признав себя виновником ДТП, но не признал квалификацию обвинения. «Я виноват в этой аварии, но то, что я находился в состоянии опьянения, это не так, и это доказано», — цитирует Владимира Васильева URA.RU. Он попросил суд учесть факт добровольного раскаяния при вынесении приговора.

Обвиняемый также сказал что «у всех есть своя версия, которая не соответствует действительности», и никто не обращает внимания на его версию и его ходатайства, и это неправильно.

Ожидается, что приговор по делу, возбужденному в отношении Васильева по нескольким статьям, будет вынесен 10 марта 2021 года.

По данным URA.RU, 4 августа 2019 года на улице Малышева Васильев, находясь за рулем Kia Rio своего знакомого, на большой скорости въехал в стоявшие на перекрестке автомобили. В результате аварии погибли двое мужчин, у которых остались жена и дети. Задержавшие Васильева полицейские заподозрили у него состояние наркотического опьянения.

Экспертиза показала, что в момент ДТП Владимир Васильев был трезв, но позже выяснилось, что анализы за него сдал его отец. Кроме ДТП с двумя погибшими (ч.6 ст. 264 УК РФ), Васильева обвинили в угоне авто без цели хищения (ст. 166 УК РФ).