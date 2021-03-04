Собянин: Впервые в истории Москвы метро дойдет до аэропорта

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4 марта 2021, 15:06

Фото: Global Look Press

Строящиеся станции метро «Пыхтино» и «Внуково» улучшат транспортное обслуживание для 350 тыс. москвичей. Также впервые в столице станет возможным доехать до аэропорта, не выходя из подземки. Запустить планируют в 2023 году.

На данные момент готовность станций – 15 %. Полностью выполнена разработка грунта котлованов, ведётся устройство основных конструкций. Строительство было начато в октябре 2019 года. «Пыхтино» и «Внуково» станут продолжением желтой, Калининско-Солнцевской, линии столичного метрополитена.

Сергей Собянин назвал этот проект уникальным и в то же время сложным. «Мало где городское метро доходит до аэропортов, практически таких проектов не существует», - отметил мэр.

Сейчас до аэропорта Внуково можно добраться на аэроэкспрессе, городском автобусе или автомобиле. «Мы проводим огромные работы по улучшению движения Киевского направления железной дороги, вхождения его в город, увеличения частоты и комфорты движения. Параллельно еще строим метро. Так что Внуково будет обеспечено хорошим наземным транспортом, железнодорожным, который будет включен в будущем в один из МЦД и метрополитена», - сказал Собянин. По словам мэра, станциями «Пыхтино» и «Внуково» смогут пользоваться около 350 тыс. пассажиров.