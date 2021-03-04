Песков заявил об участии Путина в ПМЭФ

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4 марта 2021, 13:09 Источник: РИА Новости

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, «представить это мероприятие без него невозможно».

Он также отметил, что «пока модальность его участия - в пленарной сессии, в других мероприятиях - мы не можем сформулировать», поскольку многое зависит от эпидобстановки.

Тем не менее, Песков подчеркнул, что ПМЭФ - это президентский форум, «поэтому участие Путина будет».

Ранее сообщалось, что Путин назначил первого заместителя директора ФСБ.