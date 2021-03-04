ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Песков заявил об участии Путина в ПМЭФ

, 13:09 Источник: РИА Новости

Песков заявил об участии Путина в ПМЭФ
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, «представить это мероприятие без него невозможно».

Он также отметил, что «пока модальность его участия - в пленарной сессии, в других мероприятиях - мы не можем сформулировать», поскольку многое зависит от эпидобстановки.

Тем не менее, Песков подчеркнул, что ПМЭФ -  это президентский форум, «поэтому участие Путина будет».

Ранее сообщалось, что Путин назначил первого заместителя директора ФСБ.

ДВа

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью