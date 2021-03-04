Работающие пенсионеры так и остались без индексации

Аргументы Недели → Общество 13+

4 марта 2021, 11:38

Власть практически полностью провалила тему индексации пенсий работающим пенсионерам.



Руководство страны пытается найти компромиссное решение, чтобы сгладить свою вину. В частности депутаты от партии ЛДПР предлагают пересчитать страховую пенсию и долю страховой выплаты по старости. Авторы инициативы признают, что новшество приведёт к дополнительным расходам бюджета Пенсионного фонда страны.



Проблема индексации пенсий работающим пенсионерам вызывает массу споров. Перед гражданами данной категории государство уже накопило значительный долг. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов подсчитал, что для выплаты индексации в текущем году потребуется уже 400 миллиардов рублей.



В начале февраля президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос. Не исключено, что индексация будет привязана к уровню зарплаты пенсионера. Соответственно работающие пенсионеры с низким доходом будут иметь небольшую индексацию.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство уже ищет источники финансирования индексации.



