Журналистку The Guardian обвинили в трансфобии

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4 марта 2021, 10:42

Кто такой человек с определённым набором органов?



Журналистка The Guardian Сюзанна Мур в своей статье указала на важное значение пола для человека. Женщина, по её мнению, это не просто человек с набором анатомических признаков.



После таких заявлений в редакции на неё началась травля, в результате чего, журналистка была вынуждена уволиться. Сюзанна не выступает против сексуальных меньшинств, но она сторонница соблюдения прав женщин и детей. Каждый человек может быть тем, кем захочет. Пол - это всего лишь биологическая составляющая. В Англии и США даже медики перестали употреблять термин «женщина». Вместо этого говорится человек с определённым набором органов.



Бывшая журналистка получает большое количество писем от врачей, учителей. Они боятся выражать свою позицию, опасаясь давления со стороны администрации и увольнения. Никто не должен бояться высказывать своё мнение вслух, считает Мур. Она сама через несколько недель после увольнения с предыдущего места была приглашена на работу в газету The Daily Telegraph. Здесь она часто публикует материалы, посвящённые защите прав женщин. Сюзанна намерена продолжать свою деятельность, несмотря ни на какие сложности.



