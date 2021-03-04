Жители сел Челябинской области получили выплаты на приобретение жилья

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4 марта 2021, 10:25 Татьяна Михайлова

Фото Вячеслава Шишкоедова из архива "Южноуральской панорамы"

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» 48 семей и 4 человека из 13 муниципалитетов получили свидетельства на социальные выплаты. Средства можно направить на покупку или строительство собственного жилья в сельской местности.

Как сообщает региональное правительство, мера поддержки рассчитана на работников аграрных предприятий, перерабатывающих производств, социальных организаций и ветстанций. Одно из главных условий — постоянное проживание в сельской местности. В 2021 году на финансирование программы направлено 85,2 миллиона рублей, из них 71,2 — из областного бюджета.

На церемонии торжественного вручения свидетельств заместитель губернатора Евгений Голицын подчеркнул, что улучшение жилищных условий является востребованной мерой поддержки и укрепляет кадровый потенциал южноуральского агрокомплекса.

Кроме социальных выплат на жилье, программа «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» предполагает строительство дорог и развитие агломераций.