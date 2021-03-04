Социальным взрывом грозит предстоящая путина на нижнем Амуре

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4 марта 2021, 09:28

Рыбохозяйственная наука пытается запретить промысел в Ульчском и Комсомольском районах, которые могут быть реализованы в мае-июне текущего года Росрыболовством. О том, что ситуация может завершиться социальным взрывом, заявили представители Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК).

- Сейчас в этом вопросе наступила пугающая тишина: «наука» свое слово сказала, выступив за запрет промышленного рыболовства. Поддержит ли эту инициативу Росрыболовство, пока не понятно. Очень хочется услышать позицию властей Хабаровского края, потому что голос региона может стать решающим», - рассказал председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.

По мнению самих рыбаков, введение подобного запрета поставит крест не только на работе рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий нижнего Амура, но и приведет к социальному кризису и ухудшению криминальной ситуации из-за массового браконьерства.

- В 2019 году у нас работали около 400 человек. В основном, из Ульчского района. Зарплата средняя 60-70 тысяч рублей. В 2020 году у нас едва набралось два десятка рабочих – для них попросту не нашлось объема работы», - рассказал Николай Сидоркин, председатель СППССК «РК им. Куйбышева-2» (с. Сусанино, Ульчский район).

Тенденция на уменьшение объемов вылова в Ульчском и Комсомольском районах наблюдается уже несколько лет. Чтобы нивелировать негативные последствия и обеспечить своих односелян работой, некоторые рыбопромышленники пошли по пути развития непрофильной и зачастую планово убыточной деятельности. Так, в селе Тыр занялись разведением скота. Все проекты по развитию рыбопереработки оказались на грани закрытия, так как изначально были рассчитаны на местное сырье.

-Хотим и консервный завод открыть, но, чтобы его запустить, необходимо большое количество сырья, но его сейчас столько нет. Получается, мы поставим сейчас завод, а завозить сырье со стороны что ли? Мы не можем ловить нужный объем: проходные дни, позднее начало рыбалки, раннее окончание, - рассказал Валерий Мокринский.

Количество улова напрямую сказывается на количестве жителей. Из-за уменьшения объемов вылова уже закрылось несколько сел. По мнению специалистов, их счет и вовсе может перевалить за десяток.

- Народу все меньше и меньше. В Белоглинке у нас трое живут. Кальма – национальное село, и там тенденция, что все уезжают, потому что работы в Кальме совершенно нет: начальная школа, где четыре ученика. И все, - посетовала жительница села Тыр Людмила Мельникова.

Между тем, в 2020 году администрация Сусанинского сельского поселения подала документы на закрытие села Воскресенское.