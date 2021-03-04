Челябинским автомобилистам запретят парковаться в местах заторов

Сразу на нескольких участках города появятся новые знаки
Наверняка у многих автолюбителей и пешеходов машины, припаркованные вдоль оживленных дорог, часто вызывают раздражение. Особенно в час пик, когда движение итак затруднено, а еще приходится объезжать или обходить чей-то транспорт.
Эту проблему начали решать в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска. В местах, где часто затруднен проезд, появятся знаки, запрещающие остановку и парковку. Нарушители смогут отыскать свой автомобиль на штрафстоянке.
А вот список мест, которых коснется нововведение:
- Труда, 164 (проезжая часть возле МФЦ)
- Энтузиастов, 2, 15-в, 21-а (выезд с дворовой территории);
- Горького, 68;
- Коммуны, 137;
- Железнодорожная, 7;
- Свободы, 169;
- Доватора, 35/1;
- Свердловский проспект, 84;
- Привокзальная площадь, 1 (железнодорожный вокзал);
- Воровского, 40;
- Жилая, 376-в;
- Автодорожная (предзаводская территория АО «Челябинский цинковый завод»);
- Скульптора Головницкого (от Габдуллы Тукая до Александра Шмакова);
- Чичерина, 30, к. 5 (если двигаться по проспекту Победы).