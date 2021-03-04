Челябинским автомобилистам запретят парковаться в местах заторов

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4 марта 2021, 09:12 Елена Казакова

Ленивый водитель найдет свой транспорт на штрафстоянке. Фото Людмилы Ковалевой, "Южноуральская панорама"

Сразу на нескольких участках города появятся новые знаки

Наверняка у многих автолюбителей и пешеходов машины, припаркованные вдоль оживленных дорог, часто вызывают раздражение. Особенно в час пик, когда движение итак затруднено, а еще приходится объезжать или обходить чей-то транспорт.

Эту проблему начали решать в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска. В местах, где часто затруднен проезд, появятся знаки, запрещающие остановку и парковку. Нарушители смогут отыскать свой автомобиль на штрафстоянке.

А вот список мест, которых коснется нововведение:

- Труда, 164 (проезжая часть возле МФЦ)

- Энтузиастов, 2, 15-в, 21-а (выезд с дворовой территории);

- Горького, 68;

- Коммуны, 137;

- Железнодорожная, 7;

- Свободы, 169;

- Доватора, 35/1;

- Свердловский проспект, 84;

- Привокзальная площадь, 1 (железнодорожный вокзал);

- Воровского, 40;

- Жилая, 376-в;

- Автодорожная (предзаводская территория АО «Челябинский цинковый завод»);

- Скульптора Головницкого (от Габдуллы Тукая до Александра Шмакова);

- Чичерина, 30, к. 5 (если двигаться по проспекту Победы).