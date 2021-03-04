Школьникам Челябинска добавят уроки татарского и башкирского

Аргументы Недели → Общество 13+

4 марта 2021, 07:09 Елена Казакова Источник: Полит74

Фото Людмилы Ковалевой «Южноуральская панорама»

А русский язык предложат изучать как неродной.

Интересное предложение получили мамы и папы в родительском чате одной из челябинских школ. Классный руководитель сообщил, что если есть желающие изучать башкирский или татарский языки, то они могут получить дополнительные уроки уже с нового учебного года. Кроме того, будет и возможность изучать русский язык как неродной.

Издание Полит74 заинтересовалось данным вопросом и обратилось за комментарием в минобр Челябинской области. Журналистам объяснили, что такие уроки будут вводиться только на добровольной основе. Такое обучение в рамках госпрограмм по сохранению государственных языков поддерживают Министерства образования Татарстана и Башкортостана. Учителей готовят к работе в данном направлении, проводятся конкурсы и мастер-классы.

Кстати, право изучать родной язык, если он входит в число языков народов РФ, закреплено в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».

Родители, которые хотят, чтобы их ребенок получал дополнительные уроки, должны предоставить письменное заявление.