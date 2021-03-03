Латвийские школьники из Елгавы предложили учителю повеситься

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3 марта 2021, 22:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: newizv.ru

Психоз в период коронавируса в Латвии, видимо, достиг «кипящей точки»: ученики Елгавской средней технологической школы предложили учителю математики (в социальных сетях) повеситься. Руководство школы написало заявление в полицию.

Директор школы Валентина Майдо подтвердила латвийским СМИ данную информацию:

«С одним из школьников и его родителями мы встретились в онлайн, потому что семья находится на карантине. Другой ученик придет с родителями на встречу очно, чтобы мы обсудили такое недостойное поведение по отношению к учителю. Учителя уязвимы. Кроме того, такие случаи мешают тем, кто этого хочет».

Хулиганы-школьники оскорбляли учителя (нецензурная речь) в социальных сетях, а в заключении «предложили» повеситься.