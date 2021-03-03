Латвийский национальный совет оштрафовал местный канал за программу Елены Малышевой

Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал Первый Балтийский канал страны на 16 000 евро. За что?
За то, что ПБК Латвии распространяет ложную информацию о коронавирусе.
Что значит распространяет?
В эфире на всю Латвию прошла трансляция российских программ «Здоровье» и «Жить Здорово». Данные программы были посвящены теме ковида. Национальный совет посчитал, что данная информация является ложной. Тут же и статья «нашлась»!
Телеканал, как оказалось, нарушил требования к программам, указанные в пункте 9 части первой статьи 26 Закона об электронных СМИ, который гласит, что программы и передачи электронных средств массовой информации не могут содержать контент, который угрожает общественному здоровью или может представлять серьезный риск.
Программы «Здоровье» (27.12.2020) и «жить Здорово» (30.12.2020) распространяли ложную информацию о ковиде. И Министерство здравоохранения Латвии, разумеется, проверил ряд утверждений в этих программах пришел к выводу, что недостоверность о ковиде присутствует.
Национальный совет СМИ установил, что ПБК не принял мер необходимости для соблюдения закона о достоверной информации. Штраф – 16 000 евро.
Интересно, программы «Здоровье» и «Жить здорово» не были запрещены в Латвии, да и ПБК их транслировал только. Может национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафует сам себя за то, что «допускал» такие программы? А почему национальный совет Латвии «не выставил» счет Первому каналу России? Интересно, куда был бы «отправлен» национальный совет Латвии Первым каналом России? Кто подскажет?