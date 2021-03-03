Аксёнов попытался успокоить жителей Фороса,обратившихся к Путину

Аргументы Недели → Общество 13+

3 марта 2021, 18:36 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: cоцсети

Лично прибыв на место глава Крыма обещал: жителям – свободный проход, строителям – продолжение работ.

Конфликт со строительством детского лагеря взлетел до самых политических высот России – о нем узнал пресс-секретарь президента (уведомлен ли о происходящем Владимир ПУТИН не известно). Дмитрий ПЕСКОВ пообещал, что будет дано поручение крымским властям с проблемой разобраться. Вот они сегодня и разобрались.

Глава Крыма прибыл сегодня в Форосский парк, всех выслушал, посмотрел документы и заявил, что документы на строительство детского лагеря в порядке, а значит можно продолжать его строительство.

Потом он повернулся к жителям и заявил: «Все будет честно и справедливо, гарантирую» и пообещал, что «никто ограничивать людей в проходе через парк не будет».

При этом свою любимую присказку «Если что звоните мне лично» не сказал и номер телефона не оставил.