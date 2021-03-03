Forbes составил топ-20 землевладельцев России – 2021

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3 марта 2021, 18:09 Источник: forbes.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Рейтинг самых дорогих землевладений России, по данным Forbes, возглавила семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, которая принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Крупнейший земельный банк по-прежнему у владельцев «Мираторга» братьев Линников. Стоимость земельных наделов, принадлежащих 20 крупнейшим владельцам, выросла за один год почти на 146 млрд рублей.

«Агрокомплексу» семьи Александра Ткачева принадлежат обширные земельные наделы в самых дорогих регионах России - в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской области и Адыгее. Их общая стоимость составляет 88,6 млрд рублей.

Компания «Агрокомплекс» создана в 1993 году отцом бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. В настоящее время в нее входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. Сообщается, что выручка холдинга в 2020 году составила 106 млрд рублей.

Вторую позицию рейтинга занимает «Продимекс» Игоря Худокормова. В собственности и долгосрочной аренде «Продимекса» (с учетом земель «Агрокультуры») находится около 900 000 Га земли в Воронежской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Белгородской, Пензенской областях, в Краснодарском крае, Ставропольском крае и республике Башкортостан. Стоимость этих земельных владений, по данным Forbes, составляет 65,1 млрд рублей.

Компания «Продимекс» была основана в 1992 году и в первое время занималась импортом сахара. В 1996 году у нее появилось собственное производство. В данный момент у компании 16 заводов, которые производят 1,5 млн т сахара в год. Также выращивается зерно, бобовые и масличные культуры. Выручка компании за 2019 год составила 63,4 млрд рублей.

На третьей строчке топ-20 располагается «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников. «Мираторг» является владельцем самого крупного банка сельскохозяйственных земель в нашей стране. Более 1 млн га земли находятся в Центральном регионе. Отмечается, что здесь цена гектара сельскохозяйственных угодий ниже, чем на юге России. Земли «Мираторга» находятся в Белгородской, Калининградской, Тульской, Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской и Курской областях. Их стоимость оценивается в 49,1 млрд рублей.

Компания «Мираторг» была создана братьями Линниками в 1995 году. Сейчас она является крупнейшим производителем мяса в России. Попутно, осуществляя полный цикл производства мясных продуктов, компания занимается растениеводством и производством кормов. Также она развивает сеть ресторанов «Бургер & Фрайс» и фирменные магазины «Мираторг».

Forbes отмечает, что в общей сложности стоимость наделов, принадлежащих 20 крупнейшим землевладельцам России, выросла за год с 471,6 млрд рублей до 617,31 млрд рублей. Этому способствовал рост цен на землю в ряде регионов, в особенности - Центрального Черноземья. Причиной стала высокая рентабельность растениеводства в последние годы, активное кредитование сделок в сельском хозяйстве российскими банками и появление в секторе непрофильных инвесторов.

Привлекательность сектора очевидна не только частным инвесторам, но и государству. В 2020 году Минсельхоз представил проект госпрограммы по вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиоративного комплекса на 2021–2030 годы. В ноябре документ был внесен в правительство. По данным ведомства, площадь неиспользуемых сельхозземель сейчас составляет порядка 44 млн га, 20 млн га из них — пашня. По проекту программы, к концу 2030 года планируется вовлечь в оборот не менее 12 млн га. А значит, у героев рейтинга Forbes есть все шансы расширить свои землевладения.