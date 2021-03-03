Forbes составил топ-20 землевладельцев России – 2021

Рейтинг самых дорогих землевладений России, по данным Forbes, возглавила семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, которая принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Крупнейший земельный банк по-прежнему у владельцев «Мираторга» братьев Линников. Стоимость земельных наделов, принадлежащих 20 крупнейшим владельцам, выросла за один год почти на 146 млрд рублей.
«Агрокомплексу» семьи Александра Ткачева принадлежат обширные земельные наделы в самых дорогих регионах России - в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской области и Адыгее. Их общая стоимость составляет 88,6 млрд рублей.
Компания «Агрокомплекс» создана в 1993 году отцом бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. В настоящее время в нее входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. Сообщается, что выручка холдинга в 2020 году составила 106 млрд рублей.
Вторую позицию рейтинга занимает «Продимекс» Игоря Худокормова. В собственности и долгосрочной аренде «Продимекса» (с учетом земель «Агрокультуры») находится около 900 000 Га земли в Воронежской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Белгородской, Пензенской областях, в Краснодарском крае, Ставропольском крае и республике Башкортостан. Стоимость этих земельных владений, по данным Forbes, составляет 65,1 млрд рублей.
Поддержите издание
Компания «Продимекс» была основана в 1992 году и в первое время занималась импортом сахара. В 1996 году у нее появилось собственное производство. В данный момент у компании 16 заводов, которые производят 1,5 млн т сахара в год. Также выращивается зерно, бобовые и масличные культуры. Выручка компании за 2019 год составила 63,4 млрд рублей.
На третьей строчке топ-20 располагается «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников. «Мираторг» является владельцем самого крупного банка сельскохозяйственных земель в нашей стране. Более 1 млн га земли находятся в Центральном регионе. Отмечается, что здесь цена гектара сельскохозяйственных угодий ниже, чем на юге России. Земли «Мираторга» находятся в Белгородской, Калининградской, Тульской, Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской и Курской областях. Их стоимость оценивается в 49,1 млрд рублей.
Компания «Мираторг» была создана братьями Линниками в 1995 году. Сейчас она является крупнейшим производителем мяса в России. Попутно, осуществляя полный цикл производства мясных продуктов, компания занимается растениеводством и производством кормов. Также она развивает сеть ресторанов «Бургер & Фрайс» и фирменные магазины «Мираторг».
Forbes отмечает, что в общей сложности стоимость наделов, принадлежащих 20 крупнейшим землевладельцам России, выросла за год с 471,6 млрд рублей до 617,31 млрд рублей. Этому способствовал рост цен на землю в ряде регионов, в особенности - Центрального Черноземья. Причиной стала высокая рентабельность растениеводства в последние годы, активное кредитование сделок в сельском хозяйстве российскими банками и появление в секторе непрофильных инвесторов.
Привлекательность сектора очевидна не только частным инвесторам, но и государству. В 2020 году Минсельхоз представил проект госпрограммы по вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиоративного комплекса на 2021–2030 годы. В ноябре документ был внесен в правительство. По данным ведомства, площадь неиспользуемых сельхозземель сейчас составляет порядка 44 млн га, 20 млн га из них — пашня. По проекту программы, к концу 2030 года планируется вовлечь в оборот не менее 12 млн га. А значит, у героев рейтинга Forbes есть все шансы расширить свои землевладения.