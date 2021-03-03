Анапа после нашествия пауков покрыта паутиной

Аргументы Недели → Общество 13+

3 марта 2021, 17:54

паутина в Анапе, фото: instagram.com/anapskoechernomore/

Жители Анапы в соцсетях делятся видео и фото того, как утром кусты, деревья, машины, лавочки на улицах города покрылись паутиной. Особенно ее много в станице Анапская и микрорайоне Алексеевский.

Самих пауков сегодня было не видно. Накануне местная жительница сняла видео, как по автомобилю ее отца ползает множество мелких пауков.

Специалисты анапского Россельхознадзора сообщили, что на их памяти это первый подобный случай.

Возможно, подобное явление связано с тем, что после потепления в плавнях вылупилось из яиц множество пауков.