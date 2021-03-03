Глава МВД Латвии: Хватит запугивать людей коронавирусом

Не все государственные чиновники Латвии поддерживают введение новых жестких ограничений. В борьбе с коронавирусом нужно не запугивать людей тем, что «все умрут», а убедить их соблюдать осторожность. Так заявил глава МВД Сандис Гиргенс латвийским СМИ.
По мнению г-на Гиргенса, речь не идет о смягчении ограничений, а о конструктивном пересмотре их.
«Например, восстанавливать комендантский час нет необходимости. Не стоит поднимать панику по поводу нового британского штамма, и нельзя сказать, что он является более заразным, потому что в эпидемиологии нет такого термина. Психоэмоциональное состояние жителей Латвии сейчас критическое. Хватит запугивать людей, что «все умрут». Важно, чтобы у людей была работа и доход, чтобы дети ходили в школу и получали образование».
А вот Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии не согласен с мнением министра: новый штамм коронавируса на 70% более заразен, чем предыдущий.
Похоже, в государственных структурах Латвии нет единого мнения о новом штамме…