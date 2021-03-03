Как проходит вакцинация в Латвии

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3 марта 2021, 16:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

В Латвии дело с прививками обстоит строго: сперва должны вакцинироваться медики, потом пожилые люди и инвалиды, члены правительства, а уже потом и все остальные. Любая вакцина на «вес золота»! Так думали латвийцы…

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии развеяло мнение латвийцев о «законности» вакцинации: организация получила несколько сигналов о возможных случаях получения прививки вне очереди.

Конечно, бюро следит за ходом вакцинации, но есть и сигналы, которые говорят о нарушениях. Бюро уточняет, что любые медицинские учреждения должны руководствоваться принципами эффективного управления. Любые нарушения недопустимы.

Действительно, возможно ли получить вакцину вне очереди в Латвии?

Балтийское бюро «АН» обратилось к своему источнику в Латвии:

«А почему бы и нет? Я слышал, что некоторые частные фирмы, которые еще функционируют в Латвии, привили своих сотрудников. Кстати, молодых людей. Более того, они могли даже выбирать вакцины. Как такое может происходить? Я выскажу свое мнение! В Латвии наступило практически беззаконие и элементы хаоса: судебный исполнитель, например, может вполне «официально» отобрать у одинокого пенсионера квартиру за копейки, кредитные фирмы по взысканию долгов, извините, просто «озверели»: требуют вернуть долги аж двадцатилетней давности… И все им сходит с рук! Простые латвийцы становятся практически бесправны! Так почему же нельзя сделать прививку без очереди? Думаю, что многие политики об этом догадываются, но что дальше? Да, Бюро выступило с заявлением… Посмотрим, что будет».