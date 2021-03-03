Экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль выдвинули в совет директоров «Роснефти»
3 марта 2021, 17:06
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль выдвинута в совет директоров "Роснефти" от государства. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.
Катрин Кнайсль с 2017 по 2019 годы возглавляла министерство иностранных дел Австрии. Она также является доктором права.
В списке кандидатов для избрания в качестве представителей России и независимых директоров в совет директоров нефтяной компании значатся зампред правительства РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин, исполнительный директор компании "Норд Стрим 2АГ" Маттиас Варниг, председатель правления компании "Маркуард Холдинг Лимитед" Ханс-Йорг Рудлофф и другие.
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