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Путин назначил главу СК в Петербурге Александра Клауса заместителем Бастрыкина

, 16:23

Путин назначил главу СК в Петербурге Александра Клауса заместителем Бастрыкина
Александр Клаус, фото пресс-службы ГСУ СК РФ по СПб

Глава российского государства Владимир Путин назначил Александра Клауса заместителем председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Соответствующий указ подписан сегодня, 3 марта.

С 2014 года генерал-лейтенант юстиции Клаус руководил петербургским управлением СК. До этого занимал различные должности в ульяновской прокуратуре.

Кто будет исполнять его обязанности, пока неизвестно.

НС

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