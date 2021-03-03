Латвия: украинские «ночные бабочки» оштрафованы за нарушения ограничений

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3 марта 2021, 15:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

Экономическая ситуация в связи с коронавирусом, увы, оставляет желать лучшего в ЕС. Понятно, что «рыба ищет, где глубже, а человек…» Те, кто не знает, что в Латвии с экономикой «проблемы», те рвутся в страну, чтобы улучшить свое материальное положение. Но не все так просто…

Полиция Латвии сурово наблюдает за нарушителями ограничений! Просто бдит их! Намедни, стражи правопорядка поймали несколько женщин, которые, невзирая на строгие ограничения в связи с пандемией, нарушали ограничения, предоставляя сексуальные услуги. Предприимчивые дамы оказались из Украины.

Интересно то, что дамы не являлись постоянными жителями Латвии, а приехали из других стран ЕС. Полиция выяснила, что одна гражданка Украины въехала из Польши в Латвию. В документах она указала, что Латвия ей необходима как транзит, чтобы попасть в Эстонию. Это была откровенная ложь: на самом деле женщина осталась в Риге, где в обмен за плату предоставляла массаж, в том числе и сексуальный.

Стражи порядка обошли и другие адреса, где были обнаружены еще украинки, которые оказывали «массаж» и услуги сексуального характера.

По правилам, которые действуют в Латвии в связи с ЧС, следует, что подобные «частные» услуги ограничены!

Видимо, данная ситуация не является исключением в Латвии: дамы, которые хотят улучшить свое материальное положение просто «оккупировали» страну. Даже этот вопрос обсуждался на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Именно эта ситуация с украинскими «ночными бабочками». Об этом сообщила парламентский секретарь Министерства внутренних дел Сигне Боле.

Статистика нарушителей ограничений в Латвии оставляет желать лучшего: с ноября 2020 года по февраль 2021 в стране начаты 21 512 административных процессов. Штраф физическому лицу может доходить до 2000 евро, а юридическому до 5000 евро.