Один из лавовых потоков Ключевского вулкана прекратил движение

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3 марта 2021, 15:31

Шлаковый конус побочного прорыва Ключевского вулкана.Наблюдается стромболианская деятельность и излияние лавового потока

Один из двух лавовых потоков, изливавшихся из трещины на склоне вулкана Ключевского на Камчатке, прекратил свое движение. Об этом сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

«Группе вулканологов под руководством Ивана Нуждаева и Дмитрия Мельникова, несмотря на чрезвычайно сложные погодные условия (температура -30 градусов, сильный ветер, разряженный воздух), с третей попытки удалось подняться в район бокового прорыва на высоту 3 тыс. м. По полученным данным, шлаковый конус на склоне Ключевского вулкана достиг высоты 54 м при диаметре основания 101 м. Из кратера конуса почти непрерывно происходит выброс вулканических бомб размером 30-50 см, изливается единственный лавовый поток протяженностью 1,2 км. Второй лавовый поток прекратил свое движение и замер», - сказал Алексей Озеров.

По его словам, действующий лавовый поток спускается внутрь ледника Эрмана. «На поверхности ледника наблюдаются трещины и проталины, свидетельствующие о продвижении лавы. По реке Крутенькой продолжают спускаться грязекаменные потоки», - сказал Озеров.

Активный лавовый поток из шлакового конуса. Фронт потока скрывается в теле ледника Эрмана.

Ученый пояснил, что в настоящее время грязекаменные потоки проходят в стороне от поселка Ключи и не представляют опасности для населения. «Вулканологи испытывают острую потребность в аппаратуре, которая способна получать и передавать данные в телеметрическом режиме. Аппаратура необходима для отслеживания динамики извержения и прогнозирования дальнейших событий в целях обеспечения безопасности жителей населенных пунктов, близлежащих дорог и экологии», - отметил он.

Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Зона прорыва расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 м над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга.

Грязекаменный поток в русле ручья Крутенький восточнее поселка Ключи.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м; на его склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.