У футболиста Игоря Акинфеева родился третий ребенок

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3 марта 2021, 15:22

Игорь Акинфеев, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

У капитана футбольного ЦСКА Игоря Акинфеева и его жены Екатерины Герун родился третий ребенок. Об этом стало известно из официального аккаунта армейцев в Twitter. Мама и дочка чувствуют себя хорошо.

«Еще одна ЦСКА-шечка родилась. Круто», — пишут в комментариях поклонники. Пока неизвестно, какое имя супруги дали новорожденной малышке.

В 2014 году у пары родился сын, а в 2015 — дочь.