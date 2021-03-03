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Аргументы Недели Общество 13+

У футболиста Игоря Акинфеева родился третий ребенок

, 15:22

У футболиста Игоря Акинфеева родился третий ребенок
Игорь Акинфеев, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

У капитана футбольного ЦСКА Игоря Акинфеева и его жены Екатерины Герун родился третий ребенок. Об этом стало известно из официального аккаунта армейцев в Twitter. Мама и дочка чувствуют себя хорошо.

«Еще одна ЦСКА-шечка родилась. Круто», — пишут в комментариях поклонники.  Пока неизвестно, какое имя супруги дали новорожденной малышке. 

В 2014 году у пары родился сын, а в 2015 — дочь.

НС

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