Собянин осмотрел строящийся лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1

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3 марта 2021, 15:09

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр Москвы сообщил, что строительство нового лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы №1 на Волоколамском шоссе может завершиться раньше планового срока.

«Огромная стройка разворачивается на месте старых корпусов главной инфекционной больницы города №1. К сожалению, инфекционное направление в городе было не самым лучшим образом поставлено. Долго велись споры, как это делать: отдельно в разных больницах или сконцентрировать на одном участке. Но, в конце концов, концептуально приняли решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционных больниц, в целом которые образуют комплекс лечения всех видов инфекционных болезней», - рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ на объекте.

Столичный мэр отметил, что, несмотря на пандемию, строительство должно завершиться раньше планового срока. По его словам, это будет крупнейшая в России инфекционная больница, и в пять раз больше той, что ранее здесь была. Сергей Собянин добавил, что медицинское учреждение будет оснащено самым современным диагностическим, лабораторным, операционным оборудованием.

Мэр Москвы напомнил, что городская инфекционная больница №1 продолжает борьбу с коронавирусом с первого дня пандемии, и выразил благодарность коллективу больницы за самоотверженный труд.

Пресс-служба мэра и правительства столицы сообщает, что новый комплекс будет состоять из трех корпусов, которые объединят подземным пространством и надземными переходами. Это позволит пациентам и врачам перемещаться по больнице, не выходя на улицу. Строительная готовность объекта составляет 32%. Планируется, что первых пациентов новая инфекционная больница на Волоколамском шоссе примет в 2023 году.

Отмечается, что в клинике будет создано 546 одноместных мельцеровских боксов. Они обеспечат надежную изоляцию пациентов с разными инфекциями.

В новых корпусах больницы также будет размещен гепатологический центр с дневным стационаром для оказания помощи пациентам с инфекционными заболеваниями печени, суперсовременная лаборатория четвертого уровня биобезопасности (BSL-4), акушерский блок с отделением неонатологии. Также здесь будет работать поликлиническое отделение, профильные кафедры трех медицинских вузов (МГМСУ имени Евдокимова, РНИМУ имени Пирогова, РУДН) с лекционными залами для обучения студентов, а также клинический отдел НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.