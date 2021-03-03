Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла информацию о прекращении полетов в 26 российских городов

Информация о прекращении полетов авиакомпании «Аэрофлот» в 26 российских городов не соответствует действительности. Газета «Известия» ранее со ссылкой на данные системы бронирования билетов распространила информацию об уходе «Аэрофлота» из девяти российских городов и прекращения выполнения рейсов в 17 городов в мае–августе.
Авиакомпания «Аэрофлот» не собирается сокращать 26 внутренних рейсов в 2021 году. В пресс-службе перевозчика уточнили, что в этом году пока нет данных о маршрутной сети. По каждому направлению будет приниматься отдельное решение.
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