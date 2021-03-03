Большинство выпускников колледжей и вузов не смогут трудоустроиться по специальности

Аргументы Недели → Общество 13+

3 марта 2021, 13:04

Пандемия коронавируса изменила российский рынок труда. Такие сферы как гостеприимство, туризм, театры сокращают свои штаты. Система образования пока не перестроилась под текущие реалии и продолжает набирать абитуриентов на специальности, которые в дальнейшем не будут востребованы. Чтобы найти работу, выпускникам приходится приобретать дополнительные знания и навыки.



Кризис в туризме может повлечь за собой сокращение более трёх миллионов работников. Государственная поддержка позволила многим организациям сохранить штат, однако, в ближайшие месяцы многие сотрудники будут уволены. Гражданская авиация потеряла почти 50% пассажиропотока. Крупные финансовые потери произошли в сфере общепита, культуры и массовых развлечений.



Проблемы перечисленных отраслей являются прямым сигналом для молодёжи для смены специальности или приобретения дополнительного образования с учётом перспективных профессий будущего.



