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Аргументы Недели Общество 13+

Большинство выпускников колледжей и вузов не смогут трудоустроиться по специальности

, 13:04

Большинство выпускников колледжей и вузов не смогут трудоустроиться по специальности

Пандемия коронавируса изменила российский рынок труда. Такие сферы как гостеприимство, туризм, театры сокращают свои штаты. Система образования пока не перестроилась под текущие реалии и продолжает набирать абитуриентов на специальности, которые в дальнейшем не будут востребованы. Чтобы найти работу, выпускникам приходится приобретать дополнительные знания и навыки.

Кризис в туризме может повлечь за собой сокращение более трёх миллионов работников. Государственная поддержка позволила многим организациям сохранить штат, однако, в ближайшие месяцы многие сотрудники будут уволены. Гражданская авиация потеряла почти 50% пассажиропотока. Крупные финансовые потери произошли в сфере общепита, культуры и массовых развлечений.

Проблемы перечисленных отраслей являются прямым сигналом для молодёжи для смены специальности или приобретения дополнительного образования с учётом перспективных профессий будущего.

ПВ

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