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3 марта 2021, 12:59 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: соцсети

«Здравствуй, племя младое! Офигевшее!». Наверное, что-то похожее должен был сказать поэт, живи он в наше время. Значительная часть «младого племени», или поколения Y, пугающе инфантильны. Родившиеся в конце девяностых - начале двухтысячных, учащиеся в школах из которых исчезло само понятие «воспитание», оболваненные ЕГЭ, сидящие сутками в соцсетях, поступающие в вузы не от желания учится и познать что-то новое, а потому что это нужно для карьеры… Завтра они придут к управлению страной или тем, что от нее останется к тому времени.

По мнению одних экспертов – это приговор, созданной под руководством Германа Грефа (почему именно он – тема отдельного разговора), российской системе высшего и среднего так называемого «образования». Десятками тысяч каждый год школы и институты выкидывают в жизнь абсолютно не подготовленных к ней, живущих в иллюзорном мире соцсетей, митрофанушек. Они, зачастую не учившиеся, а просто платившие за образовательную услугу, считают себя гениями с пеленок, которые должны получать все и сразу, и очень много.

Другие же эксперты говорят еще более страшные вещи.

- Это сданный на «отлично» экзамен по формированию этой системой в России гражданина глобального информационного общества. Но не гражданина России, поскольку для этого гражданина существует только два авторитета, две ценности – это он сам и его смартфон. Точнее тот виртуальный нематериальный мир, созданный Фейсбуком, Гуглом, и социальными сетями в котором он, собственно, живет, и которому он абсолютно доверяет. Ни семья, ни школа, ни страна, ни тем более государство не являются для него ни авторитетом, ни ценностью, ни теми, кому он доверяет. Свидетельство тому и поведение, и высказывания молодежи на недавних митингах, транслируемые телевидением.

Подготовка граждан глобального информационного общества в России ведется уже в течение более 10 лет на основе федеральных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования, утвержденных Минобрнауки РФ в 2009-2012 гг. По сути дела, эти стандарты разработаны во исполнение Россией ее обязательств по реализации основных положений Окинавской Хартии глобального информационного общества 2000 года и Всемирного саммита по информационному обществу 2003 г. Все работники нынешней системы образования России должны работать в соответствии с этими стандартами. Включая, конечно, и введенную недавно должность советника директора по воспитанию. – говорит академик Владимир Бетелин.

Через такое образование наших детей технично и ненавязчиво втягивают в глобальное общество, убивая внутри них естественную гражданственность и разумный патриотизм. Меняют систему моральных координат, заменяя понятие «родина» понятием «гражданин мира». Правда забывают добавить, что ты гражданин мира максимум третьего сорта. А сорт высший нам не светит.

И лишенные даже понимания, что такое критическое мышление, молодые люди, как за дудочкой крысолова, идут в глобальную бездну…

Размышления академика Владимира Бетелина об образовании, о человеке покорном, о том, куда нас зовет мировая труба читайте в свежем номере «АН».