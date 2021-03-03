Сергунина: туристический сервис Russpass дополнили новыми функциями

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3 марта 2021, 11:05 Источник: mos.ru

Фото: Mosday.ru

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что пользователям туристического сервиса Russpass стали доступны три новых функции. Среди них авторизация через соцсети и возможность планировать сложные маршруты, покупая билеты сразу на несколько видов транспорта.

«Во-первых, появилась опция составления комбинированных маршрутов. То есть туристы могут планировать сложные маршруты с использованием нескольких видов транспорта и в одном месте сразу покупать билеты на самолет, поезд и автобус. Вторая новая функция - интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами. Она позволит наглядно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны. Третье обновление - авторизация на Russpass через соцсети и популярные онлайн-сервисы», - рассказала Наталья Сергунина.

Отмечается, что теперь, благодаря возможности составлять комбинированные маршруты на Russpass, пользователям не нужно заходить на несколько разных ресурсов, чтобы найти и забронировать билеты для каждого этапа путешествия. За них это сделает сервис. Он предложит оптимальный маршрут и вид транспорта.

Интерактивная карта поможет путешественникам выбрать наиболее интересные места и добавить их к запланированному маршруту. А авторизация через крупнейшие отечественные и зарубежные социальные сети и онлайн-сервисы сделает Russpass более удобным как для пользователей из регионов, так и для посетителей из других стран. Туристы смогут зайти через учетную запись в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, в Gmail, «Яндекс.Почта» или через аккаунт на mos.ru.

Наталья Сергунина подчеркнула, что использование онлайн-инструментов в повседневной жизни - современный тренд, который начинает превалировать и в туризме: люди охотнее выбирают билеты, гостиницы и экскурсии онлайн. Именно поэтому Москва вместе с другими регионами России развивает сервис Russpass. Это позволит привлекать новых туристов и уверенно конкурировать за турпоток, когда в мире будут сняты ограничения на международные поездки.