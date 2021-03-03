Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году

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3 марта 2021, 10:38 Источник: .sobyanin.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр столицы на своем персональном сайте рассказал о новых решениях для поддержки экспорта предприятий. Он сообщил о введении гранта в размере 10% выручки по экспортным контрактам.

«В 2020 году мы приняли несколько новых решений, в том числе значительно расширили целевую поддержку экспорта из Москвы. Например, впервые был введен «экспортный кешбэк» - грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам (но не более 10 млн руб.). Теперь мы компенсируем не только затраты на транспортировку товаров за рубеж, но и на подготовку к выходу на экспорт», - написал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что большим подспорьем для потенциальных экспортеров стала возможность получить бесплатные аккаунты на мировых маркетплейсах Alibaba.com, Europages.com, а также создание магазинов на Ebay.com и продвижение продукции на Tmall.com.

«Популярностью пользуется и единственная в своем роде акселерационная программа Е-com Success», - добавил столичный мэр.

Он выразил надежду, что «в этом году «выстрелит» еще одна мера».

«Размещение товаров московских производителей в магазинах Duty Free в столичных аэропортах. Все зависит от того, как скоро мы вновь сможем летать по всему миру», - отметил Собянин.

По его словам, в целом объем выделенных экспортерам средств в 2020 году вырос в семь раз - почти до 500 млн рублей, а число компаний, получивших субсидии и гранты, увеличилось в пять раз.

«500 млн руб. (6,7 млн долл.) - всего лишь 0,02% от общего объема экспорта Москвы. Но эти небольшие суммы открыли доступ на глобальные рынки для сотен малых и средних предприятий Москвы», - заключил Сергей Собянин.